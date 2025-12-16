Lotería del Huila, resultados del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

La noche del martes, 16 de diciembre de 2025, la expectativa volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4735 de la Lotería del Huila, llevado a cabo a las 10:30 p. m. Este tradicional juego de azar volvió a cambiar la vida de un apostador, al entregar su Premio Mayor de $2.000 millones, además de repartir múltiples premios secos en diferentes regiones de Colombia.Como ocurre en cada sorteo, la emoción de los resultados estuvo acompañada del impacto social que caracteriza a la Lotería del Huila, cuyos recursos contribuyen de manera directa al fortalecimiento del sistema de salud nacional.

Premio Mayor de la Lotería del Huila – Sorteo 4735

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 16 de diciembre 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Huila – Resultados completos

Además del gran acumulado, el plan de premios incluyó una amplia variedad de premios secos, aumentando las posibilidades de ganar para los participantes:



Un juego que apoya la salud en Colombia

Desde 1924, la Lotería del Huila cumple una misión social fundamental. Los recursos recaudados en cada sorteo se destinan al fortalecimiento del sistema de salud colombiano, beneficiando hospitales, clínicas y programas de atención médica en distintas regiones del país. De esta manera, cada apuesta también representa un aporte directo al bienestar colectivo.



Cómo participar en la Lotería del Huila

Jugar la Lotería del Huila es un proceso sencillo y accesible para todos:



Adquirir el billete en puntos autorizados, como PagaTodo.

Elegir el número y la serie de preferencia.

Conservar el billete en buen estado para poder reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Fechas clave y recomendaciones

Sorteo semanal: todos los martes a las 11:00 p. m.

Plazo para reclamar premios: hasta un año después de la fecha del sorteo.

Recomendación: consultar siempre los resultados en los canales oficiales para evitar errores o posibles fraudes.

Cada martes representa una nueva oportunidad para ganar y, al mismo tiempo, para contribuir al fortalecimiento de la salud pública en Colombia. La Lotería del Huila continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más confiables, emocionantes y con mayor impacto social del país.