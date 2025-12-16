Dos policías heridos tras explosión de artefacto en Barrancabermeja

Momentos de pánico se vivieron en la comuna siete de Barrancabermeja luego de la explosión de un artefacto en una vía del barrio Miradores del Lago. El hecho dejó dos agentes de la Policía heridos y generó afectaciones en la infraestructura del sector.

Según informaron las autoridades, una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona cuando fue activada la carga explosiva.

El artefacto explosivo fue instalado a un poste de servicio eléctrico, al estallar lo tumbó afectando varias líneas de energía en barrios aledaños. La situación también dejó a los habitantes sin redes de comunicación.

De manera preliminar se conoció que los dos policías lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica.



El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, rechazó este atentado e informó que los agentes de policía no presentan heridas de gravedad.

Tras la explosión, el área fue acordonada y se desplegó un amplio operativo de seguridad para proteger a la comunidad y adelantar las investigaciones correspondientes.

Unidades especializadas de la Policía y el Ejército avanzan en la recopilación de información y en la persecución de los posibles responsables del atentado.

Habitantes del sector aseguraron haber escuchado disparos y ráfagas de fusil tras la detonación.

Además, reportan fallas en el servicio de energía eléctrica y en las redes de comunicación, lo que ha incrementado el temor entre la comunidad.

Las autoridades permanecen en máxima alerta mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido y confirmar las causas del ataque.