Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Santanderes  / Dos policías heridos tras explosión de artefacto en Barrancabermeja

Dos policías heridos tras explosión de artefacto en Barrancabermeja

La explosión de una carga detonada al paso de una patrulla policial dejó dos heridos, daños materiales y temor entre los habitantes del sector Miradores del Lago.

Explosión en Barrancabermeja, autoridades realizan operativos en los barrios.JPG
Explosión en Barrancabermeja, autoridades realizan operativos en los barrios /
Imagen de las autoridades.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

