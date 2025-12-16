Lotería de la Cruz Roja, resultados del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

Publicidad
La suerte volvió a tocar la puerta de miles de colombianos con la realización del sorteo número 3132 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 16 de diciembre de 2025. Este reconocido juego de azar no solo destacó por la magnitud de sus premios, sino también por su aporte constante a causas humanitarias en todo el país, uno de los valores que lo distingue dentro del panorama de las loterías nacionales.
El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.
Además del premio principal, el sorteo 3132 repartió múltiples Premios Secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes.
La entidad también difundió una imagen oficial con el listado completo de resultados, lo que facilita la verificación rápida y segura por parte de los jugadores.
Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre 10:30 p. m. y 11:00 p. m., a través de los siguientes canales oficiales:
Para validar un billete, es fundamental comparar correctamente el número y la serie con la información divulgada por estos medios autorizados.
Premio Mayor
Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en:
Premios secos
Documentos requeridos
Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.
El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:
Tras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una cifra que sigue representando un cambio significativo en la vida del afortunado ganador.