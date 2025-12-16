Lotería de la Cruz Roja, resultados del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

La suerte volvió a tocar la puerta de miles de colombianos con la realización del sorteo número 3132 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 16 de diciembre de 2025. Este reconocido juego de azar no solo destacó por la magnitud de sus premios, sino también por su aporte constante a causas humanitarias en todo el país, uno de los valores que lo distingue dentro del panorama de las loterías nacionales.

Premio mayor del sorteo 3132

El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo 3132 repartió múltiples Premios Secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes.

La entidad también difundió una imagen oficial con el listado completo de resultados, lo que facilita la verificación rápida y segura por parte de los jugadores.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre 10:30 p. m. y 11:00 p. m., a través de los siguientes canales oficiales:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100

Para validar un billete, es fundamental comparar correctamente el número y la serie con la información divulgada por estos medios autorizados.



Cómo reclamar los premios

Premio Mayor

Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en:



Avenida carrera 68 No. 68 B-31.

Premios secos



Pueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal.

Documentos requeridos



Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Plazo para reclamar

Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.



Deducciones legales del premio mayor

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones

aproximadamente $1.190 millones Retención en la fuente (20 %): aplicada según la base establecida por la DIAN

Tras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una cifra que sigue representando un cambio significativo en la vida del afortunado ganador.