Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

zLa Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los chances más emblemáticos del Caribe colombiano, convirtiéndose en una cita nocturna infaltable para miles de apostadores en distintas regiones del país. Más allá de ser un juego de azar, este sorteo representa un espacio diario de expectativa y emoción, fortaleciendo el sentido de comunidad entre quienes siguen con atención los resultados noche tras noche.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, una actualización que transformó su dinámica al ampliar las combinaciones posibles y ofrecer nuevas oportunidades de acierto para los participantes.

Resultado oficial de la Caribeña Noche – 16 de diciembre de 2025

Durante la noche del martes, 16 de diciembre de 2025, se dio a conocer el resultado oficial del sorteo, definiendo la suerte de numerosos jugadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados, permitiendo a los jugadores consultar la información de manera rápida, segura y confiable.

Este horario fijo se ha integrado a la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras regiones, facilitando el seguimiento constante del sorteo.

Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a jugadores de todos los niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: se gana sin importar el orden de los números.

se gana sin importar el orden de los números. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: l as tres últimas cifras en cualquier orden.

as tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.

Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene costos pensados para diferentes presupuestos, lo que impulsa una amplia participación:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la posicionan como una de las alternativas más atractivas dentro de los juegos de chance en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es claro y transparente. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador puede solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente. Con este procedimiento, la Caribeña Noche reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y la confianza de sus apostadores.