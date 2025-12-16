Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche sigue afianzándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, convirtiéndose con el paso del tiempo en una verdadera tradición nocturna para miles de jugadores. Más allá de ser un simple juego de azar, este sorteo hace parte de la rutina diaria de quienes consultan los resultados del chance con la expectativa de acertar la combinación ganadora cada noche.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 16 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al martes, 16 de diciembre de 2025, que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados marcaron el cierre de una nueva edición del tradicional chance, seguida atentamente por jugadores en distintas regiones del país.



Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, el sorteo permite la participación de jugadores con diferentes presupuestos, manteniéndose como una opción cercana y popular en el panorama de los juegos de azar en Colombia.

Durante 2025, el juego incorporó una innovación clave con la quinta balota, una modalidad que amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Esta actualización aportó mayor dinamismo y emoción al sorteo, modernizando su formato sin perder la esencia clásica que lo ha caracterizado a lo largo de los años.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de forma clara, oportuna y confiable.

La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: la s tres últimas cifras en cualquier orden.

s tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más Formato SIPLAFT.

documentos básicos más Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.