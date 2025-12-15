Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, transformándose con el paso del tiempo en una auténtica tradición nocturna para miles de jugadores. Más que un juego de azar, este sorteo hace parte de la rutina diaria de quienes siguen con atención los resultados del chance y mantienen viva la ilusión de acertar la combinación ganadora cada noche.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 15 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la siguiente combinación ganadora correspondiente a la jornada del domingo 14 de diciembre de 2025:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados definieron la suerte de los apostadores que participaron en esta edición nocturna del tradicional chance.



Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por su equilibrio entre tradición y facilidad de acceso. Las apuestas, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, manteniendo al sorteo como una opción cercana y popular en diferentes regiones del país.

Durante 2025, el juego incorporó una innovación clave con la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. Esta actualización añadió mayor emoción al sorteo y modernizó su dinámica, sin perder la esencia clásica que lo ha caracterizado, atrayendo tanto a apostadores habituales como a nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo, lo que garantiza un proceso transparente y confiable. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de manera clara y oportuna.

La publicación constante de los números ganadores y la rigurosidad del procedimiento refuerzan la confianza del público, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el fin de adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más Formato SIPLAFT.

documentos básicos más Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la seguridad, la legalidad y la confianza de sus jugadores.