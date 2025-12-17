En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de $3.000 millones en pérdidas dejó paro armado del ELN a transportadores en Antioquia

Más de $3.000 millones en pérdidas dejó paro armado del ELN a transportadores en Antioquia

El impacto del paro se reflejó en rutas suspendidas, vehículos detenidos y terminales con baja afluencia de pasajeros, una situación que, según el gremio, vuelve a evidenciar cómo la violencia armada afecta el derecho a la libre movilidad.

