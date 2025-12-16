En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fallecido en accidente de bus escolar en Antioquia era sobrino de leyenda del FPC

Fallecido en accidente de bus escolar en Antioquia era sobrino de leyenda del FPC

El futbolista confirmó la trágica noticia en su cuenta de Instagram, al igual que su hija se sumó al dolor de perder a su primo en este lamentable hecho.

Fallecido en accidente de bus escolar en Antioquia era sobrino de leyenda del FPC.jpg
Fallecido en accidente de bus escolar en Antioquia era sobrino de leyenda del FPC //
Fotos: suministrada / Instagram @neidermorantesoficial
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad