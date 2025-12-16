Fallecido en accidente de bus escolar en Antioquia era sobrino de leyenda del FPC //

El trágico hecho el pasado 14 de diciembre, en donde murieron 17 jóvenes que se movilizaban en un bus escolar durante una excursión, también tocó la puerta de la familia del futbolista Néider Morantes, pues su sobrino fue una de las víctimas que dejó este hecho.

“Agapito, siempre estarás en nuestros corazones. Te amaremos por siempre”, fue el mensaje del exfutbolista a través de su cuenta de Instagram, confirmando así la muerte de una de las personas más importantes de su familia. Por supuesto, esto causó una reacción en los hinchas que no dudaron en arropar al paisa en este difícil momento que dejó este accidente.

Lo mismo su hija que, también en redes sociales, expresó la tristeza que sentía por la muerte de su primo en este accidente que cobró la vida de otras 16 personas. Morante, que pasó por Atlético Nacional y Medellín, cultivó en cariño especial en la capital de Antioquia, por ende, muchos sintieron cercana su perdida.

Una tragedia que dejó 17 víctima

Todo sucedió en jurisdicción del municipio de Segovia, donde el vehículo cayó a un abismo de más de 40 metros. Un accidente que dejó 17 personas muertas, entre ellas,16 estudiantes y el conductor Jonathan Taborda, además de 20 personas heridas.



El accidente conmovió a todo el país, pues todos eran adolescentes que apenas estaban comenzando su vida y muchos dejaron sueños en el camino que nunca podrán cumplir, todo en su mayoría de 16 y 18 años, egresado del Liceo Antioqueño del municipio de Bello. Esto pasó cuando viajaban de regreso a casa tras una excursión en Tolú y Coveñas para cerrar la etapa escolar.

"A toda la policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación. El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud", aclaró la directiva de Precoltur, empresa encargada del bus.