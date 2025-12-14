Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia

Una grave tragedia se registró en el departamento de Antioquia luego de que un bus que transportaba estudiantes se precipitara a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas y 20 más heridas.

El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025, en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los estudiantes regresaban de un viaje a la costa Caribe, donde habían celebrado su ceremonia de graduación.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el siniestro a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Las autoridades también confirmaron que entre las personas fallecidas se encuentra el conductor del bus.



Tras el accidente, los organismos de socorro y las autoridades locales activaron de manera inmediata la red hospitalaria de la región para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. El mandatario departamental anunció, además, su desplazamiento al hospital del municipio de Remedios para acompañar a las personas lesionadas y a sus familias.

#Atención El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, aseguró que son por lo menos 16 personas muertas por el accidente vial ocurrido en jurisdicción de Segovia. Entre las víctimas del siniestro está el conductor de bus que traía una excursión del Liceo Antioqueño pic.twitter.com/zIDuoAkQmV — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 14, 2025

Por su parte, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, ratificó la cifra de 16 fallecidos, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 16 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, recordó Edgar Callejas.