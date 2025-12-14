En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia

Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello.

Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia
Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

