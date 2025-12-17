En vivo
A querida actriz le desfiguraron el rostro tras una cirugía estética: así quedó

A querida actriz le desfiguraron el rostro tras una cirugía estética: así quedó

La actriz decidió someterse a una nueva operación para corregir las secuelas que afectaron su rostro durante más de un año.

