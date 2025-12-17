A querida actriz le desfiguraron el rostro tras una cirugía estética: así quedó

Dorismar volvió a aparecer públicamente luego de atravesar un complejo proceso médico derivado de una intervención estética que no tuvo el resultado esperado. La actriz y figura digital contó que, tras una experiencia negativa con un cirujano plástico, decidió someterse a una nueva operación para corregir las secuelas que afectaron su rostro durante más de un año.

Según información divulgada por la revista TVNotas, la artista se había practicado una rinoplastia en 2023 con el objetivo de corregir un detalle leve en su nariz. El procedimiento fue realizado por un médico reconocido, con quien incluso habría existido un acuerdo de colaboración profesional. Sin embargo, el resultado final estuvo lejos de lo prometido.

De acuerdo con el medio, la intervención inicial habría generado un daño en la estructura nasal, dejando el cartílago comprometido y provocando un deterioro mayor al problema original. Aunque externamente el error no era evidente en fotografías o videos publicados por la actriz, las afectaciones internas la llevaron a buscar una solución definitiva.

Ante este panorama, Dorismar optó por realizarse una cirugía reconstructiva con otro especialista. Para ello viajó a Bogotá, Colombia, donde fue atendida por un nuevo equipo médico. A través de sus redes sociales, la actriz compartió su alivio tras el procedimiento: “Después de una mala experiencia médica, vine a Bogotá y me siento tranquila y agradecida con el resultado”, manifestó.



En las imágenes más recientes publicadas en Instagram, la actriz de 50 años aparece con férula nasal, inflamación en el rostro y hematomas visibles, señales normales en las primeras horas posteriores a una cirugía de este tipo. Ella misma explicó que se trata de un proceso temporal y que los cambios irán disminuyendo con el paso de los días.