Revelan último video de reconocida cantante de música popular que murió tras cirugía estética

Los seguidores de la artista Mayerly Díaz continúan consternados por su repentina muerte, ocurrida el pasado fin de semana. La cantante, madre de dos hijos y reconocida en el género popular, falleció en el Hospital San Rafael de Facatativá luego de presentar complicaciones de salud tras un procedimiento estético realizado en Bogotá.

Antes de su deceso, Díaz mantenía activa su presencia en redes sociales, donde compartía avances de sus proyectos, promocionales y fragmentos de sus presentaciones. En medio de sus últimas publicaciones resaltaba el lanzamiento del videoclip Con tus chiros a otra parte, una canción que hacía parte de la etapa más reciente de su carrera y que había estrenado días antes tanto en plataformas digitales como en su canal de YouTube.

Uno de los registros que más ha llamado la atención de sus seguidores es el último video publicado en Instagram, el 11 de noviembre. En la grabación, la artista aparece con ropa ajustada y enfoca la cámara en su abdomen mientras interpreta un fragmento de Con tus chiros a otra parte. Sosteniendo un micrófono, canta la frase: “No, yo no soy de esas que se humilla por amor, no, a mí los cachos no me quedan bien”, un mensaje que hoy cobra especial relevancia entre quienes la seguían.

Familiares y allegados señalaron al medio local Suba Alternativa que la cantante habría empezado a sentirse mal luego de la cirugía estética practicada en Bogotá. Aunque se presume que el procedimiento pudo estar relacionado con un paro cardíaco, las causas exactas de la muerte continúan bajo investigación.

La noticia generó un impacto mayor debido a que, apenas el 22 de noviembre, la artista había presentado oficialmente su más reciente sencillo. Su trayectoria incluía temas como No supiste perder, Liberada, Aquí me tienen, Estrella divina y Tú solo tú, canciones con las que consolidó su lugar en la música popular colombiana.