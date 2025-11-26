En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Reconocida cantante de música popular murió tras procedimiento estético en Bogotá: esto se sabe

Reconocida cantante de música popular murió tras procedimiento estético en Bogotá: esto se sabe

La noticia causó aún más impacto entre sus seguidores debido a que, apenas el 22 de noviembre, Díaz había lanzado su más reciente tema musical, ‘Con tus chiros a otra parte’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad