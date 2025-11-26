Reconocida cantante de música popular murió tras procedimiento estético en Bogotá: esto se sabe

La muerte de Mayerly Díaz, reconocida cantante de música popular de 32 años, conmocionó a Bogotá y Cundinamarca luego de que sus familiares confirmaran el fallecimiento ocurrido durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. La artista murió en el Hospital San Rafael de Facatativá, al parecer, tras sufrir un paro cardiaco.

Díaz, oriunda del corregimiento La Sierra, en Quipile (Cundinamarca), era conocida en la región como ‘La voz de Quipile’. La Alcaldía municipal lamentó su fallecimiento a través de un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia. “La Administración Municipal de Quipile, liderada por el alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señaló la entidad.

La artista era madre de dos menores, de 11 y 13 años. Según relataron sus allegados al medio local Suba Alternativa, la cantante habría presentado complicaciones de salud después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá. Aunque se presume que este procedimiento podría estar relacionado con el paro cardiaco, las causas de su muerte siguen bajo investigación.

La noticia causó aún más impacto entre sus seguidores debido a que, apenas el 22 de noviembre, Díaz había lanzado su más reciente tema musical, ‘Con tus chiros a otra parte’. Su carrera incluía canciones como ‘No supiste perder’, ‘Liberada’, ‘Aquí me tienen’, ‘Estrella divina’ y ‘Tú solo tú’, con las que ganó reconocimiento en el género popular.



En su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram, donde acumulaba cerca de dos mil seguidores en cada plataforma, la artista solía compartir aspectos de su vida personal y profesional, así como los avances de sus proyectos musicales.

Las autoridades y la familia esperan los resultados de los estudios forenses que permitirán esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

