Asesinan a reconocida cantante de 22 años mientras estaba en un carro: esto se sabe

La madrugada del sábado 22 de noviembre terminó en tragedia para la cantante e influencer María de la Rosa, reconocida en redes sociales como De la Rosa. La artista, de tan solo 22 años, murió tras resultar gravemente herida en un tiroteo ocurrido en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, según informaron medios locales.

De acuerdo con versiones preliminares citadas por la Policía de Los Ángeles (LAPD), varias personas estaban dentro de un vehículo estacionado cuando dos hombres se acercaron y abrieron fuego sin mediar palabra. Los disparos impactaron a tres ocupantes del automóvil. De la Rosa fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades no han revelado detalles sobre los responsables del ataque ni un posible móvil. El medio TMZ indicó que las otras dos personas que acompañaban a la cantante permanecen en condición crítica. Por ahora, no se han registrado arrestos y la investigación sigue en curso.

María de la Rosa había comenzado a destacar en la escena musical latina. En agosto estrenó su primer sencillo, No Me Llames, con el que esperaba abrirse paso en la industria. Su última publicación en Instagram, donde tenía más de 41.500 seguidores, mostraba a la joven en un estudio de grabación, guitarra en mano, acompañada del mensaje: “ocupada cocinando en el stu”, una pista de los proyectos que venía preparando.



Medios como Los Angeles Times y ABC7 señalaron que los agentes continúan recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido y dar con los autores de la violenta agresión que terminó con la vida de la prometedora cantante.