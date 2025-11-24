Muere reconocida actriz para adultos en extrañas condiciones: su exnovio murió 3 días después

El mundo está consternado tras confirmarse la muerte de la modelo y actriz de cine para adultos filipina Gina Lima, de 23 años, quien abrió una cadena de interrogantes que hoy mantiene en vilo a las autoridades y a dos familias. Lo que comenzó como un reporte de emergencia terminó convirtiéndose en un caso lleno de preguntas, especialmente después de confirmarse la muerte de su exnovio tres días más tarde.

Lima era reconocida por su trabajo en la plataforma Vivamax y por la comunidad de seguidores que superaba el millón. Fue encontrada sin vida en la madrugada del 16 de noviembre por su exnovio, Iván Cezar Ronquillo. Desde ese momento, la investigación generó especulaciones y presiones que todavía no han permitido llegar a un resultado concluyente.

¿Qué han revelado las autoridades sobre el caso de Gina Lima?

Según informó la policía de Quezon City, Ronquillo encontró a Gina inconsciente en su departamento y, con ayuda de su padre, la trasladó rápidamente a un centro médico. Minutos después se confirmó su muerte. El informe preliminar señaló que sufrió una insuficiencia cardiorrespiratoria, aunque las autoridades no han determinado si se trató de una causa médica o si hubo intervención de terceros.



En redes sociales circularon denuncias sobre presuntos antecedentes de violencia en la relación. Aun así, la Unidad de Investigación Criminal aseguró que no se encontraron signos de estrangulación ni lesiones compatibles con agresiones mortales. Esto abrió aún más el debate público sobre lo que realmente ocurrió en las horas previas al fallecimiento de la joven modelo.

Exnovio apareció muerto tres días después: las hipótesis del caso

La polémica aumentó cuando, tres días después de la muerte de Gina Lima, su exnovio fue encontrado sin vida en las escaleras de su vivienda. Las autoridades consideraron el hecho como un posible suicidio por ahorcamiento. Un día antes, el joven había publicado un video llorando junto al cuerpo de Gina, afirmando: “Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado”. Su padre señaló que estaba recibiendo acoso en redes desde que se conoció la muerte de la actriz.

En el lugar donde fue encontrada Gina, la policía incautó medicamentos, marihuana y otras sustancias. El reporte forense detalló lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión cardíaca. Estos hallazgos llevaron a las autoridades a plantear dos hipótesis principales: una agresión física o una posible sobredosis. Ninguna ha sido confirmada hasta el momento, lo que mantiene el caso abierto.

Finalmente, las autoridades destacaron que Ronquillo no fue considerado sospechoso en ningún momento de la investigación, aunque su muerte añadió un nuevo nivel de complejidad al caso que sigue bajo análisis.