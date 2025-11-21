En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Reconocida actriz de televisión sufrió grave accidente: "La dejaron sin caminar"

Reconocida actriz de televisión sufrió grave accidente: "La dejaron sin caminar"

La noticia fue dada a conocer por familiares de la artista, quienes iniciaron una campaña de apoyo económico para cubrir los gastos médicos derivados de la emergencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad