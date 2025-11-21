Reconocida actriz de televisión sufrió grave accidente: "La dejaron sin caminar"

La actriz mexicana Claudia Godínez, recordada por su participación en populares telenovelas de Televisa en la década de los 2000, atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir un fuerte accidente que la dejó temporalmente inmovilizada.

La noticia fue dada a conocer por familiares de la artista, quienes iniciaron una campaña de apoyo económico para cubrir los gastos médicos derivados de la emergencia. La actriz Altair Jarabo, amiga cercana de Godínez, confirmó la gravedad del hecho y compartió un mensaje en el que pide solidaridad para su recuperación.

“Mi querida amiga, mi hermana del alma, tuvo un accidente muy fuerte que la dejó temporalmente inmovilizada. Personas que la quieren tanto como yo crearon esta iniciativa para ayudarla a atravesar este momento”, expresó Jarabo en redes sociales.

El mensaje generó una ola de solidaridad entre colegas del medio, quienes enviaron palabras de respaldo a la actriz, reconocida por sus papeles en producciones como 'Código Postal', 'Para volver a amar', 'Palabra de mujer' y 'Una familia con suerte'.



Horas después, la propia Godínez compartió una actualización sobre su estado de salud. De acuerdo con la información divulgada en la campaña de apoyo, la actriz sufrió dos lesiones severas en la pierna derecha: una dislocación traumática de cadera y una lesión profunda en la rodilla, acompañada de una herida extensa.

“Ambas la dejaron sin poder caminar temporalmente, sin movilidad normal y con un dolor constante”, señala la descripción del caso.

Claudia Godínez, quien alcanzó notoriedad por sus apariciones en diversas producciones televisivas durante los años 2000, había mantenido un perfil más reservado en los últimos años, lejos de la pantalla.