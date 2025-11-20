Hallan muerta a reconocida actriz de 23 años en el apartamento de su novio: esto se sabe

La industria del entretenimiento en Filipinas está de luto tras la inesperada muerte de la actriz y modelo Gina Lima, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo 16 de noviembre dentro del apartamento que había compartido con su expareja sentimental, el creador de contenido fitness Ivan Cezar Ronquillo, de 24 años.

Las autoridades confirmaron que la joven fue encontrada sin vida en una de las habitaciones del inmueble. En el lugar se hallaron sustancias prohibidas y medicamentos, de acuerdo con reportes de medios internacionales, lo que reforzó la necesidad de profundizar en la investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La conmoción aumentó días después, cuando el joven Ivan Ronquillo también fue encontrado muerto. Su deceso ocurrió tres días después del hallazgo de la actriz y, según los primeros informes, se trató de que se quitó la vida. Las autoridades aclararon que él nunca fue considerado sospechoso en la muerte de Gina Lima.

Gina Lima Foto: Instagram

Previo a los trágicos hechos, Ivan Ronquillo había publicado mensajes en redes sociales que sugerían que su relación con la actriz había llegado a su fin, lo que generó inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, los investigadores aún no han establecido si estos hechos están relacionados con lo ocurrido.



Gina Lima, reconocida en el cine para adultos y también como creadora de contenido de estilo de vida y modelaje, tenía una creciente base de seguidores que hoy lamenta su pérdida. Las autoridades de Filipinas continúan con las pesquisas para determinar las causas exactas de su repentina muerte y esclarecer por completo este caso que ha generado impacto en la opinión pública.

