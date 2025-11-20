Murió reconocida reina de belleza tras accidente: tragedia quedó en video

Una profunda consternación se vive en Guatemala tras la muerte de Ivana Marcela López Muralles, una joven de 15 años que ostentaba el título de Señorita Flor de la Feria de Nueva Concepción. La adolescente perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido el jueves 13 de noviembre en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla.

De acuerdo con las primeras versiones, la joven se desplazaba en motocicleta por una carretera de la zona cuando fue embestida por una camioneta tipo pick up. El vehículo, de color negro, habría invadido el carril contrario mientras circulaba a alta velocidad, impactando de frente a la menor y causándole la muerte de manera inmediata debido a la fuerza del choque.



Revelan el video del accidente

La tragedia volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que se difundiera el video del siniestro, registrado por una cámara de seguridad instalada cerca del lugar. En las imágenes se observa a Ivana conduciendo con normalidad por su carril; segundos después, la camioneta aparece descontrolada y termina arrollándola sin darle oportunidad de reaccionar.

Momento en que picop atropella a reina de belleza de Nueva Concepción, Escuintla, ella falleció. pic.twitter.com/XjqMVkN32l — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) November 14, 2025

Las autoridades locales investigan las causas del accidente y buscan establecer la responsabilidad del conductor involucrado. La comunidad de Nueva Concepción ha expresado su pesar por la repentina muerte de la joven reina de belleza, recordada por su participación en actividades culturales y sociales del municipio.

