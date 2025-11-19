Padre desenterró a su hijo y trasladó el cuerpo a su casa: video causa conmoción

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado profunda consternación en el municipio de Pantasma, en Jinotega, Nicaragua. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad en plena madrugada, muestran a un hombre caminando por una calle oscura mientras carga en sus hombros el cuerpo sin vida de un joven.

Aunque la escena sorprendió a los habitantes de la zona, detrás del suceso hay una historia marcada por el dolor y la fragilidad emocional. Según las autoridades locales, el protagonista del video es un padre viudo que, en un momento de desesperación y bajo los efectos del alcohol, decidió desenterrar a su hijo de 17 años. El joven había muerto días antes en un accidente de tránsito ocurrido mientras conducía una motocicleta.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 a. m. del pasado 6 de noviembre. De acuerdo con testimonios recopilados por las autoridades, el hombre experimentó un profundo episodio de angustia al creer que su hijo estaba “pasando frío” en la tumba. Movido por ese pensamiento, acudió al cementerio y retiró el cuerpo para llevarlo a su vivienda con la intención de “abrigarlo”.

Una vez conocido el caso, equipos del Ministerio de Salud y agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio. Tras dialogar con el padre, lograron persuadirlo para que entregara el cadáver, que posteriormente fue trasladado de regreso al cementerio para su sepultura correspondiente.



La identidad del hombre permanece en reserva, y no se ha confirmado si recibió atención psicológica tras el episodio. Sin embargo, vecinos del sector aseguraron que se han unido para brindarle acompañamiento en medio de la devastadora pérdida de su hijo.