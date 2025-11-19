En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Padre desenterró a su hijo y trasladó el cuerpo a su casa: video causa conmoción

Padre desenterró a su hijo y trasladó el cuerpo a su casa: video causa conmoción

Un video captado muestra a un padre que, en medio de una crisis emocional, desenterró a su hijo y llevó el cuerpo a su casa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad