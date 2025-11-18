Cantante está en estado grave tras accidente de tránsito: esto se sabe

El mundo de la música popular atraviesa horas de angustia tras conocerse el grave estado de salud de Hugo Gómez Herrera, vocalista, director y líder del reconocido Grupo El Tiempo. El intérprete sufrió un fuerte accidente de tránsito la mañana del lunes 17 de noviembre, hecho que ha generado preocupación entre colegas, seguidores y allegados

Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió sobre la autopista México–Morelia, a la altura del kilómetro 457, cuando Gómez Herrera se desplazaba en su vehículo particular. Según el comunicado oficial publicado en las redes sociales del Grupo El Tiempo, el siniestro se originó “cuando una camioneta impactó contra la parte posterior de un vehículo de carga pesada”, provocando una reacción en cadena que terminó afectando de manera directa el carro del cantante.

Las imágenes difundidas por la agrupación muestran el vehículo gris en el que presuntamente viajaba el artista completamente destruido, con severos daños en la carrocería y en la parte frontal. Estas fotografías incrementaron la preocupación entre los fanáticos, quienes de inmediato empezaron a enviar mensajes de solidaridad y oraciones, temiendo por la vida del intérprete de éxitos como Ilusiones, Clavelito, Matilda, Mi Suegra, entre muchos otros.

Hugo Gómez Herrera, de 62 años, fue atendido en el lugar del accidente y posteriormente trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica. De acuerdo con la información compartida por el grupo, el artista presentó diversas lesiones que requieren un seguimiento especializado. Su estado fue catalogado como “reservado”, lo que implica que los médicos continúan evaluando su condición y realizando estudios para descartar traumatismos internos y posibles secuelas a largo plazo.



El comunicado también señala que, debido a la gravedad del impacto, Gómez Herrera ha sido sometido a múltiples análisis con el fin de determinar la magnitud de sus lesiones. Mientras la familia del cantante se mantiene en privado y sin ofrecer declaraciones a la prensa, el Grupo El Tiempo aseguró que seguirá informando sobre su evolución clínica a medida que se tengan datos confirmados.