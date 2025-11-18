En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cantante está en estado grave tras accidente de tránsito: esto se sabe

Cantante está en estado grave tras accidente de tránsito: esto se sabe

El cantante, de 62 años, permanece hospitalizado en estado reservado mientras médicos realizan estudios para evaluar la magnitud de sus lesiones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad