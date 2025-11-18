Murió reconocida influencer tras caer del último piso de su edificio: esto se sabe

Hay conmoción por la muerte de Diana Areas, una influyente figura de las redes sociales de 39 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada del 13 de noviembre en el interior de su residencia en Campos dos Goytacazes, en Brasil. Las autoridades trabajan para reconstruir las horas finales de la víctima, marcadas por un inquietante episodio médico previo.

Los hechos se reportaron alrededor del mediodía en un edificio del barrio Parque Tamandaré. Según informes preliminares de los cuerpos de emergencia, Areas habría caído desde el último piso del complejo residencial. Al llegar al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar que la muerte fue instantánea, producto del fuerte impacto.

Sin embargo, se confirmó que Diana Areas acudió al Hospital Ferreira Machado aproximadamente a las 7:30 de la mañana del mismo día, es decir, solo unas horas antes de ser encontrada muerta.

En el centro de salud, la influencer fue atendida por lesiones autoinfligidas, consistentes en cortadas en sus muñecas y cuello. El personal médico le proporcionó atención: le suturó las heridas y le administró la vacuna contra el tétanos, tal como dicta el protocolo para estos casos.



Sin embargo, en un movimiento que ahora es crucial para la investigación, Areas decidió abandonar el hospital por su propia voluntad alrededor de las 10:30 a.m., sin haber recibido el alta médica formal. Su salida fue debidamente registrada, un dato que la Policía Civil analiza minuciosamente para determinar si su condición psicológica y física requería de una intervención o retención más exhaustiva.

Diana Areas Foto: Instagram

Ante la escena, la Policía Civil acordonó el área y comenzó las diligencias, recabando testimonios de vecinos y de la pareja sentimental de la fallecida, quien fue el que alertó a las autoridades sobre la caída. Si bien algunos medios locales han especulado sobre una posible discusión de la pareja previa al suceso, esta línea no ha sido confirmada oficialmente.

Un portavoz de la Policía Civil enfatizó que la investigación permanece abierta y que todas las posibilidades están sobre la mesa, sin descartar ninguna hipótesis sobre las causas de la caída.