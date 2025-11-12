Murió reconocido influencer en trágico accidente: celebraba su aniversario de bodas

En un trágico accidente murió el reconocido influencer Michael Duarte, conocido en redes como FoodWithBearHands, quien perdió la vida el pasado fin de semana mientras celebraba su noveno aniversario de bodas. El hecho causó conmoción entre los seguidores del creador de contenido gastronómico.

La noticia fue dada a conocer por la agencia a la que pertenecía el influencer, además de un extenso mensaje publicado por su esposa, madre de su pequeña hija de tan solo seis años, Oakley.

“Han pasado 24 horas desde que mi mundo se vino abajo. Estoy muy sensible, enojada y deprimida. Las palabras no pueden describir este tipo de dolor. Nunca pensé que estaría escribiendo esto. Para el mundo eras FoodWithBearHands, pero para nosotras fuiste un esposo y un padre amoroso; no te merecías esto. Te amaré por siempre y seré fuerte por nuestra hija. Sé cuánto nos amaste. Si todo el mundo pudiera detenerse un momento y rezar por nuestra familia. A mi esposo: te extrañaré hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió en una publicación de Instagram acompañada de emotivas fotografías de su familia.

Además, la familia del influencer creó una página en GoFundMe, en la que solicitó ayuda para cubrir los gastos del funeral del reconocido creador gastronómico. También informaron a sus seguidores que su muerte se produjo en un trágico accidente ocurrido el pasado 8 de noviembre.



Michael Duarte se encontraba de viaje en Texas como parte de la celebración de su noveno aniversario. “Su muerte ocurrió tan solo tres días después de que él y su esposa celebraran su noveno aniversario de bodas”, se puede leer en la página de GoFundMe.

Por último, su esposa aseguró que no dará más información sobre el accidente en el que murió el creador de contenido gastronómico, por respeto a su hija y a su familia.