Blu Radio  / Mundo  / Conmoción en Brasil por hombre que le quitó la vida a su exnovia trans: esto se sabe

Conmoción en Brasil por hombre que le quitó la vida a su exnovia trans: esto se sabe

El crimen, ocurrido a la luz del día, fue captado por cámaras de seguridad y ha generado indignación en todo el país.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Belo Horizonte, Brasil, está en conmoción tras el brutal asesinato de Christina Maciel Oliveira, una mujer trans de 45 años, quien perdió la vida luego de ser atacada por su exnovio en plena vía pública. El crimen, ocurrido a la luz del día, fue captado por cámaras de seguridad y ha generado indignación en todo el país.

El agresor fue identificado como Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 años, quien interceptó a Christina mientras caminaba por una calle de la ciudad. De acuerdo con las imágenes, el hombre la golpeó repetidamente con los puños, la derribó al suelo y continuó agrediéndola con patadas, incluso en el rostro.

La víctima quedó gravemente herida y murió antes de poder ser trasladada a un hospital. Minutos después del ataque, Rodrigues fue detenido por la Policía y confesó el crimen, argumentando que no aceptaba el fin de la relación.

Foto: redes sociales

Según las autoridades, la pareja había discutido poco antes porque Christina le había pedido que abandonara la vivienda que compartían. El juez Leonardo Vieira Rocha Damasceno relató en la audiencia de presentación que “el delito fue practicado en vía pública, a la luz del día, y la víctima fue agredida con golpes, derribada al suelo y, ya indefensa, fue blanco de múltiples pateadas y violentos pisotones en la cabeza, que le causaron la muerte”.

Rodrigues tenía antecedentes por robo y hurto, además de una medida de restricción previa que le prohibía acercarse a Christina.

El crimen ha desatado una ola de repudio entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que denunciaron la violencia sistemática contra las personas trans en Brasil. El Instituto Nenuca de Desarrollo Sostenible (Insea), del cual la víctima formaba parte, expresó en un comunicado.

“Ella era muy amada, tenía sueños y fue inspiración para muchas personas. Su muerte no puede ser tratada como una estadística más: es el resultado directo de la negligencia social e institucional ante la vida y la dignidad de las personas trans”, aseguraron.

