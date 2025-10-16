Encuentran sin vida a niña de 5 años; su madre y el novio confesaron el crimen

El brutal asesinato de la pequeña María Clara Aguirre Lisboa, de apenas cinco años, ha conmocionado a Brasil. La niña fue hallada sin vida en una fosa común ubicada en el patio de su vivienda, en el municipio de Itapetininga, estado de São Paulo. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba graves lesiones causadas por un objeto contundente.

Lo que más ha causado indignación es que los principales sospechosos son su propia madre, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, y su pareja, Ribeiro Machado, quienes finalmente confesaron el crimen. Según la investigación, ambos enterraron el cuerpo de la niña en el fondo de la casa y lo cubrieron con cemento para intentar ocultar el asesinato.

La alerta sobre la desaparición de María Clara fue realizada por su abuela paterna, quien notó la ausencia de la menor y dio aviso a los Servicios de Protección Infantil. En un principio, las autoridades no sospechaban de un homicidio, pero todo cambió cuando hallaron el cuerpo.

El comisario Franco Augusto, encargado del caso, explicó que los acusados tardaron cerca de dos días en enterrar el cuerpo y cubrir la fosa con cemento. La investigación también reveló detalles estremecedores.



Maria Clara Aguirre Lisboa Foto: redes sociales

La abuela paterna contó que Ribeiro Machado envió un mensaje de audio al padre de la niña desde el teléfono de Luiza, en el que le decía: “La nena ya está muerta. No me molestes más. Ya te dije, tu hija está muerta, no existe más. No te voy a responder más. No tenés más ningún vínculo con Luiza, no tenés hija, no tenés nada”.

Según la abuela, cada vez que la pequeña visitaba a su familia paterna, presentaba marcas y golpes inexplicables. Además, aseguró que el padrastro la acusaba constantemente de ser una “niña malcriada”.

Durante los interrogatorios, la pareja admitió que la niña les ‘perturbaba’ la vida y que descargaron su frustración contra ella. En la agresión utilizaron una remachadora, herramienta que fue incautada por la policía y que presentaba manchas de sangre.