Mujer involucrada en triple feminicidio revela detalles del crimen: "Estaban sonrientes"

La indignación continúa creciendo en Argentina tras conocerse más detalles del atroz crimen que cobró la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez de 15 años, en Florencio Varela, Buenos Aires.

Matías Ozorio, de 28 años, acusado del triple feminicidio ocurrido el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires, llegó a última hora del pasado jueves a la Argentina, tras ser expulsado de Perú, y será indagado este viernes por la Justicia local, informaron a EFE fuentes judiciales.

La secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Susana Monteoliva, explicó en declaraciones al canal La Nación+ que el operativo se realizó “en tiempo y forma”.

Habla mamá de una de las jóvenes que perdieron la vida en transmisión en vivo: "Todos presos" Foto redes sociales

Paralelamente, continúa el proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 20 años, ciudadano peruano que sería autor intelectual del triple femicidio, y permanece detenido allí. Su llegada a la Argentina no tiene aún fecha y podría demorar hasta dos meses.



Mientras tanto, los responsables de la investigación preparan nuevos allanamientos para capturar a otros tres sospechosos: dos ocupantes de la camioneta que trasladó a las víctimas y un tercer pasajero que las acompañó en otro auto.



Confesión de señala por triple feminicidio

Celeste Magalí González Guerrero, una de las mujeres involucradas en el crimen, dio impactantes detalles, según medios locales. La mujer dijo que "alguien le pagó un millón de dólares a 'Pequeño J' para matar a las chicas, que robaron 30 kilos de cocaína".

"Creo que la de 15 años no tenía nada que ver. Las tres estaban sonrientes, se las veía como engañadas, que venían a una fiesta", reveló.

Madre de víctima de triple feminicidio duda que el señalado sea principal responsable: “No es capaz” Foto: redes sociales / captura de pantalla

"Veo que tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse y ante eso él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y la mató. Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara", añadió.

Publicidad

Ya son nueve los detenidos por los asesinatos de las jóvenes. La causa fue calificada por la Fiscalía como homicidio calificado por ser premeditado por dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y mediante violencia de género.