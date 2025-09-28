Habla papá de una de las jóvenes asesinadas en transmisión en vivo: "Mesas rotas y manchas"

El atroz caso del triple feminicidio que ha sacudido a Argentina, con la violenta muerte de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, sigue conmocionando a la comunidad internacional.

Los cuerpos de las tres jóvenes, desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron hallados enterrados en el patio de una vivienda en Buenos Aires. Las investigaciones iniciales señalaron que las víctimas habrían sido engañadas para subir a una camioneta la noche de su desaparición, cayendo en una trampa organizada por una banda narco.

Lo más escalofriante del crimen fue la revelación de que la tortura y asesinato fueron transmitidos en vivo a través de redes sociales. Las autoridades confirmaron que el video se difundió desde una cuenta de Instagram dirigida a un grupo cerrado de aproximadamente 45 personas.

El ministro de Seguridad dio nuevos detalles. Foto: Captura de redes sociales

El presunto cabecilla de la banda, apodado 'Pequeño J', de 23 años, tiene orden de captura internacional. Según los reportes, durante la transmisión habría manifestado: “Esto es lo que le pasa al que me roba droga”.



En entrevista con C5N, Leonel, padre de Brenda Del Castillo, una de las jóvenes asesinadas, reveló detalles del caso e indicó: “Se están escondiendo muchas cosas. ¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué vino un hombre con prisión domiciliaria, extranjero, diciendo que era novio de mi hija?”.

Además, añadió: “No están atrapando a la gente que tienen que atrapar. Me destrozaron la vida. Tengo una testigo que afirma que había chicas gritando el viernes por la madrugada ‘¡ayuda, ayuda!’, y nadie dijo nada”.

También relató algunos hallazgos al interior del lugar del crimen, pidiendo a las autoridades que aceleren las investigaciones y den con los responsables: “Una mesa de vidrio rota, gotas de sangre, manchas sin limpiar, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de alcohol, marcas de botas, y al menos seis huellas dactilares”.