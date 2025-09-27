Habla mamá de una de las jóvenes que perdieron la vida en transmisión en vivo: "Todos presos"

El brutal asesinato de tres mujeres, incluyendo a una menor de edad, en una transmisión en vivo por redes sociales, ha conmocionado a Argentina.

Las víctimas, identificadas como Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, habían sido reportadas como desaparecidas desde el 19 de septiembre. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida cinco días después, enterrados en el patio de una vivienda en una provincia de Buenos Aires.

Las autoridades han confirmado que el crimen ocurrió la noche del viernes, día en que desaparecieron. Desde el inicio, la hipótesis principal manejada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, indicaba: “Todo apunta a que se trató de un acto de venganza” y un castigo mafioso ligado a una organización narco.

Según las investigaciones, las jóvenes fueron engañadas para subir a una camioneta bajo la premisa falsa de que asistirían a un evento, sin sospechar que caían en una trampa planificada por la banda criminal. Las investigaciones apuntan a que la "sesión de tortura y asesinato" fue transmitida en tiempo real a través de una cuenta privada.



El ministro Alonso precisó que al menos 45 personas vinculadas a la red narcotraficante habrían presenciado el atroz suceso. El presunto cabecilla de la organización, un hombre de 23 años de nacionalidad peruana, habría lanzado una escalofriante advertencia a sus seguidores: “Esto le pasa al que me roba droga”.

Hallaron muertas a Brenda, Morena y Lara Foto: redes sociales

La rápida reacción de la policía logró la captura de cerca de 12 personas, 4 de ellas señalados como los agresores principales. Además, también fue capturada una mujer que "estaba limpiando la escena del crimen al interior de la vivienda".

Por ahora, familiares y colectivas feministas han convocado plantones y marchas exigiendo justicia para las mujeres.

En entrevista con medios locales, la madre de Brenda del Castillo dio desgarradoras declaraciones afirmando que: "Yo lo único que pido es justicia, me arrancaron a mi hija, era una nena buena. No se merecía ninguna de estas tres chicas terminar como terminaron. Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden a que caigan todos, los que estuvieron detrás de esto, quiero a todos presos. Por favor se los pido".

Además, en medio de lágrimas mencionó que "me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito ensangrentada. Quiero que paguen todos por lo que le hicieron”.

Cabe resaltar que días atrás, el padre de la joven en dialogo con LN+ había declarado: "A mí no me informaron nada. Estoy en la Rotonda de La Tablada. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta".