Revelan detalles del crimen contra tres menores de edad encontradas muertas: una transmisión

El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) estremeció a la opinión pública no solo por la brutalidad del hecho, sino por un elemento que añade un nivel de horror inimaginable: los crímenes fueron transmitidos en vivo a través de una cuenta privada de Instagram, ante los ojos de al menos 45 personas vinculadas a una red narcotraficante, según confirmaron las autoridades.

Los cuerpos de las tres jóvenes, que permanecían desaparecidas desde el viernes, fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la “sesión de tortura y asesinato” fue emitida en tiempo real para un grupo cerrado de seguidores de la organización criminal.

Hallaron muertas a Brenda, Morena y Lara Foto: redes sociales

Las víctimas habían subido voluntariamente a una camioneta, convencidas de que asistirían a un supuesto evento, sin imaginar que en realidad caían en una trampa planificada por una banda narco transnacional.



¿Quiénes son los sospechosos?

El principal sospechoso fue identificado como “J” o “Julito”, un hombre de 23 años y nacionalidad peruana, a quien se le atribuye el liderazgo de la banda. Contra él pesa una orden de captura internacional.



Durante la macabra transmisión, el presunto cabecilla lanzó un mensaje que heló la sangre de los investigadores: “Esto le pasa al que me roba droga”, una frase que, según Alonso, buscaba enviar una advertencia “disciplinante” a otros miembros de la organización.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a cuatro personas, dos de ellas en la misma vivienda donde se encontraron los cuerpos. En allanamientos posteriores, se incautaron numerosos paquetes de dinero en billetes de baja denominación y decenas de raciones de comida listas para su distribución, elementos que evidencian la estructura logística de la red criminal.

La noticia desató una ola de indignación en Argentina. Miles de ciudadanos salieron a las calles en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires para exigir justicia y condenar la violencia machista. Las manifestaciones, convocadas por el movimiento feminista Ni Una Menos, tuvieron su epicentro en la Plaza Flores de la capital.

“Debemos ser serios y responsables. El narcotráfico no conoce fronteras ni jurisdicciones y ejerce todas las formas de violencia machista”, advirtió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al instar a una lucha colectiva para frenar el avance de estas redes criminales.