Encuentran sin vida a tres jóvenes, entre ellas una menor de 15 años: “Acto de venganza”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este miércoles al triple feminicidio que conmociona a la región y por el cual ya hay cuatro detenidos. Según el mandatario, “todo apunta a que se trató de un acto de venganza de una red narco internacional con base en la ciudad de Buenos Aires”.

A través de un mensaje en la red social X, Kicillof advirtió que “el narcotráfico no reconoce fronteras ni jurisdicciones, y despliega además todas las formas de violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicarlo; de lo contrario, se fortalece y actúa con impunidad”.

Los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15, quienes estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron hallados sin vida en una vivienda de Florencio Varela. Los restos se encontraban enterrados en el patio de la casa, situada a unos 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde las jóvenes habían sido vistas por última vez, según relató a la prensa el abuelo de Brenda y Morena, que eran primas.

En ese domicilio se rastreó la última conexión de uno de los teléfonos de las víctimas. Allí fueron capturados un hombre y una mujer que, de acuerdo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, estaban limpiando el lugar. Los propietarios de la vivienda también fueron detenidos poco después en un hotel cercano, lo que elevó a cuatro el número de aprehendidos.



Alonso precisó que el crimen se cometió el viernes en la noche, día en que desaparecieron las jóvenes. Según las primeras investigaciones, las víctimas subieron de manera voluntaria a una camioneta creyendo que iban a asistir a un evento, sin sospechar que eran atraídas hacia una trampa de una organización narco transnacional. El ministro agregó que este grupo tendría operaciones en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

El caso generó una fuerte reacción social. El colectivo feminista Ni Una Menos convocó a una manifestación para exigir justicia y responsabilizó al Gobierno de Javier Milei: “El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales”, denunciaron, señalando además que la violencia económica favorece el crecimiento de las redes criminales y debilita la organización comunitaria.

En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó el hecho como una grave violación a los derechos humanos: “Los horrendos femicidios de Brenda, Morena y Lara muestran que la violencia del crimen organizado es un problema estructural”. La entidad sostuvo que la “complicidad política y policial, junto con la precarización de la vida y los espejitos de colores de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, no hacen más que profundizar la crisis”.