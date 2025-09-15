En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Familia de mujer que cayó de edificio denuncia ante la Fiscalía un presunto intento de feminicidio

Familia de mujer que cayó de edificio denuncia ante la Fiscalía un presunto intento de feminicidio

Johana Baca permanece en una UCI con múltiples fracturas en su cuerpo.

Johana.jpg
Johanna Baca Echeverría.
Redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 01:43 p. m.

Este lunes a las 8 de la mañana, familiares de Johana Baca Echeverría llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Soledad para instaurar una denuncia en contra de la pareja de la mujer de 34 años, por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

Johana permanece en la UCI de la Clínica La Misericordia con múltiples fracturas sufridas al caer desde el cuarto piso de un conjunto residencial en el municipio de Soledad, la madrugada del 10 de septiembre.

Lo que resulta sospechoso para sus familiares, es que los hechos ocurrieron en medio de una discusión entre la pareja, pero además que el compañero sentimental de Johana esté desaparecido después de lo ocurrido, y no acompañándola en su recuperación.

Ante estos hechos salió a relucir un audio grabado por uno de los hijos de la mujer herida, en el que se escucha al novio de Johana amenazándola junto con sus hijos.

Todos estos elementos están siendo aportados a la Fiscalía como evidencia del maltrato al que era sometida desde hace varios meses.

Entre tanto, la familia no deja de mostrar su preocupación por las secuelas que pueda tener Johana, quien estarían en riesgo de perder la movilidad de sus piernas. 

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Feminicidio

Violencia Contra la mujer

Soledad

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad