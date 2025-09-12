Mujer cayó del cuarto piso de un edificio en Soledad: ¿accidente o intento de feminicidio?

En cuidados intensivos, con fracturas de cadera y brazos, y traumas en el tórax, permanece Johana Alexandra Baca Echeverría, la mujer de 34 años que en medio de un episodio de violencia intrafamiliar cayó del cuarto piso de una de las torres del conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad.

El reporte inicial de la Policía indica que hubo una fuerte riña entre Johana y su pareja sentimental y que, en medio de la acalorada discusión, “ella se acercó al balcón, amenazó con tirarse y, debido a esto resbaló y cayó por accidente al vacío”.

Esta versión preliminar se basa en los testimonios iniciales que recogió la Policía, sin embargo, la familia de la mujer desconfía de esta hipótesis, toda vez que su pareja desapareció desde la madrugada del miércoles, cuando ocurrió el caso, y hoy pide la apertura de una investigación que esclarezca lo sucedido, pues esto podría tratarse de un intento de feminicidio.

Desde la Red de Mujeres del Atlántico, su vocera Ruth Pareja se une a este llamado y pide a las autoridades que le pongan la lupa al caso.

"No es una violencia intrafamiliar, eso es una tentativa de feminicidio, según lo conversado con familiares de la víctima que, presuntamente, su pareja fue quien la lanzó. De todas maneras, serán las autoridades los que tengan a cargo esa investigación", aseguró Pareja.

Además, llama la atención que el compañero sentimental de Johana ya ha sido denunciado por sus anteriores parejas por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria e indiciado por lesiones personales.

Johana tiene dos hijos, de 12 y 15 años, a quienes el ICBF ya les están activando una ruta de atención para protegerlos en medio de la situación que afronta su mamá.

La familia de Johana informó que, según el último reporte médico, la mujer “deberá someterse a múltiples cirugías en los próximos días y, para poder realizar estos procedimientos con seguridad, es indispensable contar con donaciones de sangre urgentes”.

“Quienes deseen ayudar pueden acercarse a la Clínica La Misericordia Internacional y manifestar que la donación es para la paciente Johana Baca Echeverría. Se recibe todo tipo de sangre, excepto A-. Cada donación será vital en este momento tan delicado. Agradecemos de corazón su apoyo y solidaridad”, clamó la familia.