Encontraron un cuerpo calcinado dentro de una vivienda en Soledad, Atlántico

Encontraron un cuerpo calcinado dentro de una vivienda en Soledad, Atlántico

Sus allegados reportaron que el fallecido de 52 años no había tenido contacto con ellos desde el pasado domingo.

Elifelet Caicedo Álvarez.png
Elifelet Caicedo Álvarez.
Redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:44 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

Como Elifelet Caicedo Álvarez fue identificado el hombre que fue encontrado casi que completamente calcinado dentro de su vivienda en el barrio Vista Hermosa, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades competentes, la casa involucrada era de su propiedad y gracias al testimonio de sus familiares se conoció que vivía solo en ella desde hace un tiempo.

Por ello, y a la espera del reporte oficial que emitirá la sede de Medicina Legal a la que ya fue llevado el cadáver, la Policía Metropolitana de Barranquilla habla preliminarmente de una muerte causada por un supuesto cortocircuito dentro del recinto.

“Quemaduras en el cuerpo aparentemente por descarga eléctrica”, especifican puntualmente los datos dados por la institución armada.

Además, sus allegados reportaron que el fallecido de 52 años no había tenido contacto con ellos desde el pasado domingo, por lo que optaron por acercarse al lugar para ver qué ocurría.

El caso fue reportado exactamente en la carrera 3H1 con calle 17, de la municipalidad mencionada, mientras que el caso fue atendido por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín de la Policía.

