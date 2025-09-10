Condena de 17 años para hombre por intento de feminicidio; atacó a su exnovia en un bus

Un juez de Bucaramanga condenó a 17 años y tres meses de prisión a un hombre por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que atacara con un cuchillo a su expareja sentimental dentro de un bus que cubría la ruta hacia Girón.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando Darcy Betsabeth Romero, una joven venezolana de 23 años, fue sorprendida por el agresor mientras viajaba en el vehículo de servicio público que circulaba por la carrera 15, entre calles 35 y 36.

En su momento, testigos relataron que el hombre, quien recientemente había recuperado su libertad tras cumplir una condena por violencia intrafamiliar denunciada por la misma víctima, la insultó y posteriormente la atacó, causándole al menos nueve heridas, cuatro de ellas de gravedad en el cuello.

Gracias a la intervención de pasajeros, transeúntes y unidades de la Policía, fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde recibió atención médica oportuna y logró sobrevivir. El agresor fue capturado en flagrancia.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima había puesto fin a la relación de dos años debido al ciclo de violencia física, emocional y sexual al que era sometida.

El caso fue confirmado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que advirtió sobre la importancia de acompañar a las víctimas de violencia de género para evitar que sus vidas sigan en riesgo.

“Las secuelas físicas y psicológicas que deja una tentativa de feminicidio también deben ser muy tenidas en cuenta para acompañar a estas mujeres y evitar que sus vidas sigan estando en peligro. Nunca debemos dejar sola a una mujer víctima de violencia, sino rodearla con el apoyo de la sociedad y el Estado”, señaló Natalia Escobar, investigadora del Observatorio (Universidad Icesi y Fundación WWB Colombia).

Entre enero y julio de 2025, en Colombia se han registrado 489 feminicidios y 296 tentativas. Solo en Santander se han documentado 26 casos fatales y 19 en grado de tentativa, de acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia.

Escobar recordó que muchas mujeres pasan por varios ciclos de violencia antes de romper definitivamente con el agresor.

“Hay estudios que indican que para que una mujer salga de una relación violenta necesita pasar por un promedio de siete ciclos de violencia extrema. Si conocen a una niña, adolescente o mujer en esa situación, acompáñenla, para que entienda que existe una red de cuidados dispuesta a apoyarla”, puntualizó.