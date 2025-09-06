Reportan feminicidio en zona rural de San Alberto, Cesar: agresor también murió

Como Aida Liz Maestre Martínez fue identificada la víctima fatal de un feminicidio registrado en las últimas horas en una población llamada Libertadores, zona rural del municipio de San Alberto, Cesar, en hechos que despertaron total rechazo en la comunidad.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Nacional, la mujer de 45 años fue atacada con un arma cortopunzante durante una riña que sostuvo con su expareja sentimental Eder Enrique Sequeda Padilla, quien además posteriormente fue hallado sin vida y colgado de un árbol en un potrero de una finca llamada El Líbano.

Pese a que Maestre Martinez fue llevada hasta el hospital Municipal Lázaro Alfonso Hernández, allí ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de sus al menos dos heridas en el tórax.

Blu Radio llegó a conocer que se ganaba la vida como ama de casa.

Al tiempo, bajo la lupa de la Policía se encuentran en Barranquilla las muertes de dos personas en menos de 24 horas, una de ellas en el barrio 7 de abril de la capital del Atlántico y la otra en una trocha del municipio de Sabanagrande.

La primera de las víctimas aún no ha sido identificada por las autoridades, pese a que desde la localidad Metropolitana de Barranquilla se determinó que su cuerpo se encontraba dentro de una vivienda con heridas de arma blanca en cuello y cabeza luego de, al parecer, estar departiendo con otra persona, cuya ubicación hoy es desconocida.

De la misma manera, del otro caso ocurrido en Sabanagrande, Atlántico, se sabe que el fallecido respondía al nombre de Alexander Cervantes Castro, de 46 años, y quien fue abordado por sicarios en una motocicleta.

Aunque la comunidad alcanzó a llevarlo hacia un hospital, allí confirmaron su deceso.