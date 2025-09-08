Feminicidio en Bosa: hombre asesinó a mujer de 30 años y prendió fuego a la casa donde vivía

Un violento caso de feminicidio estremeció a la localidad de Bosa del sur de Bogotá durante la madrugada del domingo 7 de septiembre.

Una mujer, identificada como Paula Andrea Quintana, de 30 años, fue asfixiada por su compañero sentimental en su vivienda del barrio La Esmeralda. Tras cometer el crimen, el agresor prendió fuego a la casa para intentar borrar toda evidencia.

Según testigos, la víctima se encontraba celebrando su cumpleaños en compañía de conocidos cuando, hacia las 4:00 de la mañana, su pareja ingresó repentinamente a la vivienda.

Luego de una discusión, el hombre se abalanzó contra Paula Andrea, a quien estranguló hasta causarle la muerte. Acto seguido, el agresor roció gasolina en varias partes de la vivienda y prendió fuego.

“La Policía Metropolitana de Bogotá lamenta los hechos presentados en la localidad de Bogotá en la madrugada de hoy, en el cual se presenta el feminicidio de la señora Paula Andrea Quintana, de 30 años de edad, la cual se encontraba en su residencia y fue agredida por su excompañero sentimental, que le causó una asfixia mecánica que produjo su muerte”, dijo el general Giovani Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El general anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita la captura del feminicida. “La Policía Nacional rechaza cualquier hecho que afecte la integridad y la vida de las mujeres y ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la información que permita esclarecer los hechos y la captura del responsable”, precisó el general.