En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Lotería de Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

La Lotería de Medellín reveló los resultados oficiales del sorteo 4814, realizado el viernes 19 de diciembre de 2025. Además del premio mayor de $16.000 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad