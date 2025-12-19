Lotería de Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

La Lotería de Medellín reveló los resultados oficiales del sorteo 4814, realizado el viernes 19 de diciembre de 2025, una de las ediciones más esperadas por los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y a la tradición que respalda a este juego de azar, reconocido también por su aporte constante a la salud pública en Colombia.

En esta jornada, el premio mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, consolidándose como uno de los grandes golpes de suerte del cierre de año y despertando gran expectativa a nivel nacional.

Premio mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4814

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 14 de diciembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios secos destacados en Medellín

Uno de los hechos más celebrados del sorteo fue la caída de dos premios secos de alta cuantía en la capital antioqueña. La propia Lotería de Medellín confirmó esta información a través de sus canales oficiales, resaltando el impacto positivo del sorteo en la ciudad.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín publicó el listado oficial de premios secos, organizado por categorías:



Esta amplia distribución de premios reafirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos de Colombia.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4814 pueden verificarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín, así como en sus plataformas institucionales, donde se recomienda confirmar la información antes de realizar cualquier reclamación.