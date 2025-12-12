Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4813, realizado el viernes, 12 de diciembre de 2025, una jornada que volvió a despertar gran expectativa entre miles de jugadores en todo el país. Este tradicional juego de azar, uno de los más emblemáticos de Colombia, entregó un premio mayor de $16.000 millones y una amplia variedad de premios secos, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos de la semana.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 12 de diciembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Lista completa de premios secos – Sorteo 4813

La entidad publicó la distribución oficial de los premios secos, organizada por categorías para facilitar la verificación de resultados.

Plan de premios: $42.000 millones en juego

Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un plan total de premios por $42.000 millones, distribuidos de la siguiente manera:



Premio mayor: $16.000 millones

2 súper secos de $1.000 millones

2 secos de $700 millones

2 secos de $500 millones

6 secos de $100 millones

7 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

Además, se entregaron premios por aproximaciones, conforme a las reglas establecidas por la entidad.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido:



Premios superiores a $5.000.000

Comunicarse a la línea nacional 018000 941160 para coordinar el pago.

Premios de hasta $5.000.000

Reclamar directamente en la sede de la Lotería de Medellín: Carrera 47 #49-12.

También pueden cobrarse en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos requeridos

Cédula de ciudadanía o pasaporte original.

Billete o fracción física, o formulario electrónico.

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Importante:



Los premios no se pagan en efectivo.

El dinero se consigna directamente a la cuenta bancaria registrada.

La entidad garantiza total confidencialidad durante todo el proceso.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La dinámica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número de cuatro cifras y una serie. Quien acierta la combinación completa gana el premio mayor, mientras que también existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.



Valor del billete: $21.000

$21.000 Composición: 3 fracciones

3 fracciones Valor de cada fracción electrónica: $7.000

La Lotería de Medellín continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos, combinando tradición, emoción y la posibilidad de cambiar vidas cada semana.

