Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4813, realizado el viernes, 12 de diciembre de 2025, una jornada que volvió a despertar gran expectativa entre miles de jugadores en todo el país. Este tradicional juego de azar, uno de los más emblemáticos de Colombia, entregó un premio mayor de $16.000 millones y una amplia variedad de premios secos, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos de la semana.
El El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 12 de diciembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!
La entidad publicó la distribución oficial de los premios secos, organizada por categorías para facilitar la verificación de resultados.
Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un plan total de premios por $42.000 millones, distribuidos de la siguiente manera:
Además, se entregaron premios por aproximaciones, conforme a las reglas establecidas por la entidad.
El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido:
Importante:
La dinámica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número de cuatro cifras y una serie. Quien acierta la combinación completa gana el premio mayor, mientras que también existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.
La Lotería de Medellín continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos, combinando tradición, emoción y la posibilidad de cambiar vidas cada semana.