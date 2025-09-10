Video registró ataque con destornillador en riña en Chapinero: todo fue por una alarma

Las cámaras de seguridad del barrio Chapinero Central, en Bogotá, captaron el momento exacto en que una mujer atacó con un destornillador a un hombre en la calle 47 con carrera 8.

El hecho ocurrió en la noche del martes, luego del partido de la Selección Colombia, cuando un grupo de personas compartía en un restaurante de comidas rápidas.

En las imágenes se observa cómo la mujer se abalanza contra una de las víctimas y lo agrede en repetidas ocasiones con el arma blanca, mientras que su cómplice también los ataca con una cruceta que sacó del vehículo implicado.

El hombre recibió varias heridas cerca del cuello y, según reportes médicos, su estado de salud es delicado, teniendo en cuenta la gravedad del ataque.

La riña comenzó tras la activación accidental de la alarma de un vehículo, lo que desató la ira de su dueño y derivó en una pelea violenta.

En medio de la confrontación, el hombre y la mujer sacaron una cruceta y un destornillador, con los que hirieron a tres personas, quienes fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial. Aunque su pronóstico inicial fue reservado, los médicos confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

La reacción de la Policía permitió la captura de los dos responsables, quienes fueron judicializados por el delito de lesiones personales.

El violento episodio volvió a poner sobre la mesa la problemática de los hechos de intolerancia en Bogotá, que cada vez más quedan registrados en cámaras de seguridad y redes sociales.