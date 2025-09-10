Pelea por alarma de carro en Bogotá terminó con 3 heridos: usaron cruceta y destornillador

Un incidente menor terminó convertido en una riña violenta en la localidad de Chapinero.

Según el reporte de las autoridades, la activación accidental de la alarma de un vehículo, estacionado frente a un local de comidas rápidas, desencadenó una discusión entre varias personas que se encontraban en el sitio y que terminó con heridos.

El teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que la situación inició cuando el ruido de la alarma generó inconformidad entre los presentes.

“Se nos presenta un hecho de intolerancia en el sector de Chapinero por lo que sería la activación accidental de la alarma de un vehículo en la parte externa de un local de comidas rápidas. Por esta situación y lo que genera molestia entre unas personas que estarían en este sitio, se genera una riña entre estas personas”, detalló el coronel.

En medio de la confrontación, una mujer y un hombre se enfrentaron directamente y recurrieron al uso de objetos para agredirse.

“Entre ellas una mujer, que también se puede determinar que también con otra persona y con un elemento contundente, una cruceta, y ella con un destornillador, provocan las lesiones a unas personas”, explicó el oficial.

Las víctimas, tres en total, fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que, pese a la gravedad de los ataques, se encuentran fuera de peligro.

La reacción de la Policía permitió la captura de los dos agresores. “Estas dos personas fueron capturadas por el delito de lesiones personales y fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización”, puntualizó el coronel Chávez.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar que situaciones menores, como un ruido o un malentendido, terminen en hechos violentos que ponen en riesgo la vida de las personas.