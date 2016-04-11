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Bogotá

Riña con machete terminó en homicidio en av Caracas de Bogotá: dos hombres fueron capturados

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Asesinaron a joven de 14 años durante riña escolar en Bello, Antioquia: aprehendieron al agresor

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