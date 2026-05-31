Un muerto dejó violenta riña en plena ley seca en el sur de Bogotá: a pocos metros de un CAI

Una violenta riña se registró en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá y dejó como saldo una persona muerta y otra capturada, luego de un enfrentamiento con armas blancas ocurrido en plena vía pública.

De acuerdo con información preliminar, varios hombres se encontraban consumiendo licor dentro de una vivienda cuando se presentó un hecho de intolerancia que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea en plena calle.

El caso ocurrió exactamente en la Calle 34 Sur No. 87-72, a escasos metros de un CAI de la Policía. Testigos aseguran que los involucrados salieron de la vivienda en medio de gritos y agresiones, y posteriormente comenzaron a atacarse con armas cortopunzantes ante la mirada de varios residentes del sector.

Foto: Suministrada

En medio de la confrontación, uno de los hombres recibió heridas de gravedad y murió en el lugar, mientras otro fue capturado por uniformados que llegaron minutos después para controlar la situación y acordonar la zona.



Las autoridades adelantan la recolección de testimonios y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer cómo se originó la riña y determinar la responsabilidad de los involucrados en este nuevo caso de intolerancia que enluta a la capital.

El hecho se presenta en medio de la medida de ley seca decretada por las elecciones presidenciales, restricción que rige desde el pasado viernes a las 6:00 de la tarde y que se extenderá hasta el próximo lunes al mediodía.