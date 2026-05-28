Desarticulan a ‘Los Pinos', banda criminal operaba desde cárceles en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló la estructura criminal conocida como ‘Los Pinos’, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones en las localidades de Usaquén y San Cristóbal. La operación, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió realizar 20 diligencias de allanamiento y registro, dejando varias capturas e imputaciones contra los principales integrantes de esta red delincuencial.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante más de un año y contó con labores de inteligencia, seguimientos, interceptaciones telefónicas y el trabajo de agentes encubiertos. La organización estaba conformada por 22 personas, 19 hombres y tres mujeres, y obtenía ganancias ilícitas cercanas a los 30 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas bajo la modalidad de menudeo.

Según la Policía, los integrantes de ‘Los Pinos’ distribuían estupefacientes en parques, vías públicas y cambuches de barrios como La Gloria y Los Libertadores. Para mover la droga utilizaban taxis provenientes de la localidad de Usme y posteriormente la dosificaban en viviendas clandestinas. Las autoridades también establecieron que la organización marcaba la droga y diferentes espacios públicos con un símbolo de panda, utilizado para identificar su presencia criminal en la zona.

Así le pusimos punto final a ‘Los Pinos’.



Tras más de un año de investigación fue desarticulado este grupo criminal conformado por 22 personas (cinco en prisión y 17 capturadas), dedicadas al tráfico de estupefacientes y homicidio en #Usaquén y #SanCristóbal. pic.twitter.com/i5BIm2ZF5x — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 28, 2026

Entre los principales señalados aparece alias ‘Costa’, quien presuntamente dirigía parte de las actividades ilícitas desde la cárcel de Cómbita. Las investigaciones indican que habría participado en la coordinación de homicidios, incluido el asesinato de un patrullero ocurrido en el barrio El Restrepo en 2022. También fue identificado alias ‘Santanderiano’, señalado de coordinar extorsiones y homicidios desde la cárcel de Jamundí, así como alias ‘Vega’, a quien le atribuyen varios asesinatos relacionados con ajustes de cuentas.



Durante la ofensiva también fue capturado alias ‘Quintero’, señalado como jefe de sicarios de la organización. Las autoridades aseguran que sería el responsable de ejecutar homicidios ordenados por la estructura criminal. Otros integrantes dedicados al transporte y expendio de droga también fueron detenidos.

En los allanamientos fueron incautados más de 350 gramos de marihuana, munición y varios dispositivos móviles. Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 16 de los implicados.