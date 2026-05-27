Fiscalía imputará cargos contra exalcaldesa de Santa Marta por presuntos sobrecostos en contrato

El próximo 2 de julio, la ex alcaldesa de Santa Marta Virna Johnson deberá comparecer ante los estrados judiciales de su ciudad para atender la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento que presentará la Fiscalía en su contra por presuntos sobrecostos e irregularidades en un millonario contrato que realizó durante su administración.

La ex mandataria fue citada a las 4 de la tarde en el Juzgado 8 Penal Municipal del Magdalena, donde la Fiscalía le imputará los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La investigación se originó tras denuncias públicas que advertían presuntos sobrecostos e irregularidades en un contrato por 1.100 millones de pesos, destinado a jornadas de esterilización de perros y gatos en Santa Marta, durante la pasada administración de Johnson.

El abogado Julián Quintana, quien representa a la Alcaldía de Santa Marta como víctima en el proceso, indicó que “este contrato contemplaba la realización de 2.000 procedimientos, pese a que médicos, veterinarios y animalistas aseguraron que con esos mismos recursos podrían realizarse más de 5.000 esterilizaciones”.



“Entre los presuntos hallazgos denunciados se mencionaron cobros excesivos en insumos veterinarios, gastos elevados en transporte de animales, compra masiva de elementos como lapicero y costos, es decir, sobrecostos totalmente evidenciados en esa denuncia”, expresó el abogado.

Este polémico caso también ha sido investigado por la Contraloría Distrital, que en su momento detectó hallazgos fiscales y administrativos por más de 684 millones de pesos.

Por este caso, la Fiscalía también imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento con Rosibel Carrillo de la Cruz, representante legal actual de la fundación Despertar Solidario.