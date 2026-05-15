Santa Marta, en alerta roja por riesgo de incendios forestales ante intensa ola de calor

Santa Marta permanece en alerta roja por la amenaza de incendios de cobertura vegetal, en medio de las altas temperaturas y las condiciones secas que actualmente afectan a la región Caribe.

La advertencia fue emitida por la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático del Distrito (Ogricc), luego del más reciente informe del Ideam, que mantiene a la capital del Magdalena en máxima alerta por posibles emergencias forestales.

Según las autoridades, las altas temperaturas, la disminución de las lluvias y la sequedad del terreno han incrementado el riesgo en zonas rurales, cerros, reservas naturales y sectores cercanos a cobertura boscosa.

La situación genera preocupación debido a que cualquier fuente de calor o quema podría desencadenar incendios de gran magnitud que afectarían ecosistemas estratégicos y comunidades cercanas.



Luis Vanega, profesional de la Ogricc, aseguró que actualmente existe una articulación permanente con organismos de socorro y autoridades ambientales para responder de manera rápida ante cualquier eventualidad. “Santa Marta viene atravesando altas temperaturas que podrían causar incendios en zonas vulnerables de la ciudad. Por eso hacemos un llamado a habitantes y visitantes a acatar las recomendaciones y mantenerse alertas”, indicó el funcionario.

Ante este panorama, la Alcaldía Distrital pidió a la ciudadanía no realizar quemas de basura, hojas secas o material vegetal, evitar fogatas en playas y zonas montañosas y abstenerse de arrojar colillas de cigarrillo o elementos inflamables en áreas abiertas.

La alerta se mantiene en momentos en que Santa Marta y varios municipios del Magdalena enfrentan una intensa ola de calor, con temperaturas que, durante los últimos días, han superado los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas aún más elevadas.