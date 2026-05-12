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Ola de calor en Santa Marta: sensación térmica ha llegado hasta 40 grados

La Secretaría de Salud del Magdalena pidió extremar medidas de prevención para evitar golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.

Ola de calor en Santa Marta.
Ola de calor en Santa Marta.
Foto: Alcaldía de Santa Narta.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Santa Marta atraviesa una fuerte ola de calor que ya comienza a impactar las actividades diarias en la ciudad. Según reportes del Ideam, la temperatura ha llegado hasta los 36 grados centígrados, mientras que la sensación térmica en algunos sectores alcanza los 45 grados.

El incremento del calor ha obligado a muchos ciudadanos a buscar alternativas para refrescarse en medio de las altas temperaturas. En el centro de la ciudad, vendedores de bebidas frías y raspao aseguran que las ventas aumentaron en los últimos días.

“Esto se mueve mucho más cuando hace este calor. La gente busca agua, jugos, raspao, cualquier cosa fría para aguantar las temperaturas”, contó Luis Camargo, vendedor en el centro histórico de Santa Marta.

Ante este panorama, la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Salud Departamental, emitió varias recomendaciones para prevenir afectaciones en la salud asociadas a las altas temperaturas.

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Recomendaciones para ola de calor en Santa Marta

Las autoridades pidieron mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, recomendaron reducir la actividad física al aire libre durante las horas más calurosas del día y acudir a centros médicos en caso de presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza, fatiga o deshidratación.

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El Ideam advirtió que las altas temperaturas podrían mantenerse durante los próximos días, tanto en Santa Marta como en varios municipios del Magdalena y otras ciudades de la región Caribe.

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