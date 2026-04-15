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Indígenas reciben tierras en Sierra Nevada de Santa Marta que fueron de paramilitares

Uno de los predios, La Fe, ubicado en el corregimiento de Guachaca, ya fue entregado al pueblo kogui, en lo que representa un hecho significativo para la restitución de derechos territoriales en la Sierra Nevada.

Entrega de tierras a indígenas en Santa Marta.
Entrega de tierras a indígenas en Santa Marta.
Foto: ANT
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Tierras que durante años estuvieron bajo el dominio del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta hoy pasan a manos de comunidades indígenas. Se trata de los predios La Fe, Quimbaya y El Refugio, que suman más de 200 hectáreas y que, según las autoridades, hicieron parte de la estructura del exjefe paramilitar Hernán Giraldo.

La recuperación fue liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en un proceso que busca avanzar en la reparación de víctimas y en la transformación del territorio.

Uno de los predios, La Fe, ubicado en el corregimiento de Guachaca, ya fue entregado al pueblo kogui, en lo que representa un hecho significativo para la restitución de derechos territoriales en la Sierra Nevada.

Desde el territorio, el cabildo gobernador kogui, Atanasio Moscote Gil, destacó la importancia de esta entrega para las comunidades indígenas. “Hoy estamos aquí recibiendo este predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Para nosotros, como pueblo kogui, es muy importante para el desarrollo y el buen vivir de nuestras comunidades”, señaló.

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El líder indígena explicó que estos territorios no solo tienen un valor productivo, sino también espiritual y ambiental. “Esto nos permite proteger la naturaleza, las fuentes hídricas, los ríos y los sitios sagrados que están en estos predios, que son fundamentales para el equilibrio de la tierra y la vida”, agregó.

La entrega de estos terrenos se enmarca en la Reforma Rural Integral y en los procesos de justicia transicional, con los que se busca devolver tierras que estuvieron ligadas al conflicto armado.

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