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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Frenan entregas de ayudas humanitarias en Sierra Nevada ante enfrentamientos de grupos armados

Frenan entregas de ayudas humanitarias en Sierra Nevada ante enfrentamientos de grupos armados

Las autoridades programaron la entrega de 48 toneladas de ayudas, aunque sólo 8,55 toneladas fueron entregadas en Gunmaku por vía terrestre.

Ayudas humanitarias Magdalena.png
Entre de ayudas para el resguardo indígena Gunmaku en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

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