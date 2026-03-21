Frenan entregas de ayudas humanitarias en Sierra Nevada ante enfrentamientos de grupos armados

Un llamado urgente hacia los ministerios de Interior y Defensa, así como a la Unidad para las Víctimas, llegó desde la Defensoría del Pueblo en las últimas horas para tomar las medidas necesarias que permitan la llegada de ayudas humanitarias hacia las comunidades arhuacas de Serankwa y Dwanawimaku en la Sierra Nevada de Santa Marta, tras su confinamiento desde inicios de marzo por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Las autoridades programaron la entrega de 48 toneladas de ayudas, aunque solo 8,55 toneladas fueron entregadas en Gunmaku por vía terrestre.

La violencia está siendo tanta que 15 toneladas permanecen en la base militar de Tucurinca a la espera de transporte helicoportado y 24 toneladas continúan almacenadas en la casa del adulto mayor de Aracataca, sin señales de que puedan ser llevadas pronto.

Unidad de Vícitimas

De hecho, dice la Defensoría, que ahora mismo hay 465 familias afectadas, es decir, más de 2.500 personas que no pueden salir de sus hogares.



“La entidad ha acompañado de manera permanente a las comunidades en el territorio y ha participado activamente en consejos de seguridad, comités de justicia transicional y otros espacios de coordinación, con el propósito de impulsar respuestas institucionales frente a la situación que enfrentan más de 465 familias (2.581 personas) confinadas en medio de enfrentamientos armados”, dijo inicialmente.

“En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría ha desarrollado labores continuas de acompañamiento, monitoreo y seguimiento, entre las que se destacan: participación activa en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, formulando recomendaciones orientadas a la protección de las comunidades; acompañamiento a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador Arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, zona rural de Aracataca (Magdalena), con el fin de monitorear la situación de derechos humanos y apoyar la entrega de 130 kits humanitarios; avance en la toma de declaraciones por confinamiento de habitantes de la vereda Palestina, lo que permitió subsanar su no inclusión inicial en el censo y garantizar su incorporación en el registro de atención humanitaria; e incidencia ante las entidades responsables para asegurar la garantía de los derechos de las comunidades arhuacas en situación de confinamiento”, agregaron.

Disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Foto: AFP.

La entidad también hizo un llamado hacia los grupos armados para que cumplan estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH), absteniéndose de afectar a la población civil, de utilizarla como escudo y de exponerla a los efectos de las hostilidades.

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De igual manera, señala la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio e implementar de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025 y sus respectivos planes de acción, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.

