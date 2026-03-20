Carrotanques y ayudas humanitarias serán entregados para atender la emergencia en Lebrija

La emergencia por las intensas lluvias en el municipio de Lebrija sigue generando afectaciones en el suministro de agua potable, especialmente en la parte alta, donde decenas de familias permanecen sin acceso al servicio.

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, aunque el acueducto ha adelantado trabajos para reparar las redes afectadas, la baja presión en el sistema impide que el agua llegue de manera continua y suficiente a todos los usuarios.

Ante este panorama, las autoridades departamentales anunciaron el envío de carrotanques como medida inmediata para garantizar el abastecimiento en los sectores más afectados, mientras avanzan las labores técnicas para normalizar el servicio.

El director de la entidad, Eduard Sánchez, explicó que la atención a la emergencia incluye varias acciones coordinadas: "Se está haciendo la articulación y documentación correspondiente para llegar con maquinaria amarilla, recuperar la movilidad, enviar carrotanques y brindar asistencia en alimentación y alojamiento a las familias que tienen esta problemática producto de las fuertes lluvias”.



Además del desabastecimiento de agua, las lluvias han generado dificultades en la movilidad debido al deterioro de algunas vías rurales, lo que ha complicado el acceso a ciertas veredas. Por ello, se contempla el despliegue de maquinaria amarilla para remover material y habilitar el paso en los puntos críticos.

Las autoridades también avanzan en la entrega de ayudas humanitarias, especialmente para las familias que han resultado más afectadas por la temporada invernal, incluyendo apoyo en alimentación y, en algunos casos, alojamiento temporal.

Entre tanto, se mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas y del estado de la infraestructura del acueducto, con el objetivo de restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible y evitar nuevas emergencias en el municipio.