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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Carrotanques y ayudas humanitarias serán entregados para atender la emergencia en Lebrija

Carrotanques y ayudas humanitarias serán entregados para atender la emergencia en Lebrija

Las lluvias afectaron las redes del acueducto y el suministro no llega de forma óptima a todos los usuarios. Gestión del Riesgo de Santander enviará carrotanques y apoyo humanitario a familias afectadas

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