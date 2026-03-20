Avanzan reparaciones de redes del acueducto en Lebrija tras graves daños por lluvias

Luego de las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de quebradas y graves inundaciones en zona urbana y rural de Lebrija, la empresa de servicios públicos del municipio avanza en la reparación de las redes principales del acueducto, con el apoyo del Ejército Nacional, para restablecer al 100% el suministro de agua potable.

El gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, Adrián Rangel, informó que las crecientes causaron afectaciones en puntos críticos del sistema de conducción, lo que dejó sin servicio a gran parte de la población.

“Se presentaron daños en la red principal, especialmente en el paso elevado de la vereda Manchadores y en la red de succión del sector Pico del Águila, lo que generó la suspensión del servicio de agua en el municipio”, explicó el funcionario.

Ante esta situación, las cuadrillas técnicas, en articulación con el Batallón de Atención de Desastres del Ejército Nacional, adelantaron trabajos de reparación que incluyeron el cambio de tubería en la red principal del sector Piedras Negras, así como labores de limpieza y adecuación en otros puntos estratégicos del sistema.



Rangel indicó que, gracias a estas intervenciones, se ha logrado avanzar en la reactivación progresiva del servicio, apoyándose además en fuentes alternas de abastecimiento. Entre ellas, el pozo profundo Brisas de Campo Alegre, con capacidad de 9 litros por segundo; el sistema del Pico del Águila, que aporta 25 litros por segundo; y la urbanización El Granadillo, que suministra cerca de 7 litros por segundo.

“Con estas acciones esperamos restablecer paulatinamente el servicio de agua en el municipio”, agregó el gerente, quien hizo un llamado a la comunidad a hacer un uso responsable del recurso mientras se superan completamente las afectaciones.

Por su parte, el capitán Rayman Gaitán, comandante de la Compañía Apolo del Ejército, destacó el trabajo que se adelanta en terreno para garantizar la recuperación del sistema.

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“Nos encontramos sobre el tubo madre que conduce el agua hacia el municipio de Lebrija, realizando labores de corte, poda y limpieza para mitigar riesgos y asegurar la adecuada conducción del líquido”, señaló el oficial.

Las autoridades continúan trabajando de manera conjunta para atender la emergencia y normalizar el servicio en el menor tiempo posible, mientras se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.