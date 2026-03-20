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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Avanzan reparaciones de redes del acueducto en Lebrija tras graves daños por lluvias

Avanzan reparaciones de redes del acueducto en Lebrija tras graves daños por lluvias

En próximas horas se restablecerá el servicio de agua en su totalidad en el municipio de Lebrija, Santander, según confirmó la Alcaldía.

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