En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Lluvias se ensañan con Cundinamarca y Santander: Facatativá, Villeta, San Francisco, Pacho y Lebrija

Lluvias se ensañan con Cundinamarca y Santander: Facatativá, Villeta, San Francisco, Pacho y Lebrija

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, más de 10.000 personas han resultado afectadas, especialmente en el municipio de Facatativá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad