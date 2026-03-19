Lluvias se ensañan con Cundinamarca y Santander: Facatativá, Villeta, San Francisco, Pacho y Lebrija

La intensa temporada de lluvias en Colombia continúa generando graves estragos en varias regiones del país. Los departamentos de Cundinamarca y Santander enfrentan una de las emergencias más complejas de los últimos años, con miles de damnificados, vías colapsadas y comunidades enteras afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, más de 10.000 personas han resultado afectadas, especialmente en el municipio de Facatativá, donde el desbordamiento del río Botello ha provocado inundaciones sin precedentes en al menos dos décadas.

“Facatativá sin duda es el municipio que representa mayor grado de criticidad”, afirmó el mandatario departamental en entrevista con Mañanas Blu, al tiempo que confirmó que ya son más de 14 municipios impactados por la emergencia invernal.

Habitantes de Facatativá sacando el agua Foto: captura de video NC

Facatativá, bajo el agua: barrios enteros inundados

La situación en Facatativá es crítica. Barrios como Girardot, Villas de Manjú y San Benito amanecieron completamente anegados, obligando a cientos de familias a evacuar o a intentar salvar sus pertenencias en medio del agua.



El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, describió el panorama tras una noche de atención a la emergencia: “Gran parte del comercio de este sector está inundado… hay un conjunto de unas 600 casas que está completamente afectado”.

El mandatario local explicó que el desbordamiento se produjo por la acumulación de agua proveniente de zonas altas y la obstrucción del cauce por material vegetal. “Estamos esperando maquinaria para dragar el buchón que está impidiendo que el agua fluya rápidamente y el nivel pueda bajar”, indicó.

En total, se reportan al menos 15 barrios afectados y más de 2.500 familias damnificadas solo en este municipio. Las autoridades han desplegado ayudas humanitarias que incluyen mercados, colchonetas y frazadas para quienes lo perdieron todo.

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Hay familias que perdieron sus alimentos porque se mojaron. Estamos entregando mercados y elementos básicos para atender esta emergencia agregó el alcalde.

Infraestructura y movilidad, gravemente afectadas

Las lluvias no solo han impactado viviendas, sino también la infraestructura vial del departamento. El gobernador Rey detalló múltiples afectaciones en corredores clave, como la vía Bogotá–Villeta, donde deslizamientos de tierra han obligado a restringir el paso vehicular.

“Tuvimos un desprendimiento de material que taponó la vía. En este momento trabajamos con paso a un carril mientras se restablece completamente el tránsito”, explicó.

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En municipios como Pacho, la situación es aún más delicada. “Se perdió casi el 70% de la banca de la vía del Río Negro, que es la única conexión departamental”, señaló el gobernador, advirtiendo el impacto directo sobre el sector agropecuario. Asimismo, en San Francisco se reportan desbordamientos de fuentes hídricas y nuevos derrumbes que dificultan la movilidad en la provincia del Gualivá. Actualmente, el departamento tiene maquinaria operando en al menos 56 puntos críticos para atender las emergencias.

Hay paso a un carril en la vía La Vega - Bogotá en el km 33+800 por la caída de piedra y tierra sobre la calzada. A las 8:00 a.m. se tiene programado el cierre total de la vía para adelantar labores de remoción. #VocesySonidos pic.twitter.com/iDMNXmOfMh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 19, 2026

Lluvias persistentes y riesgo prolongado

El origen de la emergencia está relacionado con un aumento inusual de las precipitaciones. Según el gobernador Rey, un nuevo frente frío ha intensificado las lluvias en la región durante las últimas semanas.

“Este segundo frente frío nos ha perjudicado drásticamente… tenemos más de 56 emergencias que estamos atendiendo”, afirmó. Además, el IDEAM ha advertido que la temporada de lluvias se extenderá hasta abril, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevas emergencias.



Santander también en alerta: Lebrija declara calamidad pública

La situación no es exclusiva de Cundinamarca. En el departamento de Santander, el municipio de Lebrija enfrenta una emergencia similar tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula.

FOTO: Inundaciones en Lebrija-captura de video de la Alcaldía de Lebrija

El balance preliminar indica que al menos 72 familias han perdido prácticamente todas sus pertenencias. Viviendas inundadas, daños en enseres y afectaciones en vías hacen parte del panorama actual. Ante la magnitud de la crisis, la Alcaldía declaró la calamidad pública y activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención.

Las autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida, aunque advierten que la capacidad de respuesta podría verse superada si continúan las lluvias.