Facatativá, Cundinamarca, amanece bajo el agua: habitantes dicen que no llovía así hace 20 años

Una fuerte emergencia por lluvias tiene en vilo al municipio de Facatativá, donde desde la madrugada del día anterior se registraron precipitaciones de alta intensidad que provocaron inundaciones en varios sectores residenciales. D

De acuerdo con las autoridades locales, al menos 2.500 familias resultaron afectadas y 15 barrios permanecen bajo el agua.

La situación se extendió durante toda la noche, obligando a cientos de habitantes a permanecer en vela mientras intentaban contener el ingreso del agua a sus viviendas o evacuar lo poco que podían salvar.

En distintas zonas del municipio, el nivel del agua alcanzó el primer piso de las casas, especialmente en conjuntos residenciales con sótanos, donde se reportan daños estructurales.



Es crítica la situación en Facatativá, Cundinamarca, donde 15 barrios están inundados por el desbordamiento de un río, una quebrada y un embalse. Este es el panorama.



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Desde la administración municipal se advirtió que se trata de un evento sin precedentes recientes. Tanto el alcalde como la comunidad coinciden en que no se registraban lluvias de esta magnitud desde hace al menos dos décadas, lo que ha agravado el impacto de la emergencia.

En medio de la situación, los testimonios de los habitantes reflejan la dimensión de las pérdidas. “Triste, duele, duele porque es el trabajo de muchas familias, duele porque tiene uno sus vecinos, duele”, señaló uno de los afectados a Blu Radio.

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Otro residente agregó: “Nada, nada, solamente pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, es lo único. Llovió muy duro, bastante duro”.

Las labores de atención se han concentrado en los sectores más comprometidos, con la presencia de múltiples organismos de socorro. En la zona hacen presencia unidades de bomberos, junto con la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional y el Ejército, que apoyan tanto en la atención de la emergencia como en la seguridad.

Las autoridades también han desplegado controles en los alrededores de los conjuntos afectados, debido a que varios vehículos quedaron fuera de las viviendas y existe preocupación por posibles hechos de inseguridad.

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Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan a la espera de que disminuya el nivel del agua para iniciar las labores de limpieza y recuperación. La prioridad, según indicaron, es evitar incidentes mayores y permitir que las familias puedan regresar a sus viviendas en condiciones seguras una vez baje el caudal que terminó ingresando a las casas.

Escuche el informe completo en el audio adjunto: