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Facatativá, Cundinamarca, amanece bajo el agua: habitantes dicen que no llovía así hace 20 años

De acuerdo con las autoridades locales, al menos 2.500 familias resultaron afectadas y 15 barrios permanecen bajo el agua.

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